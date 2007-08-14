Отснять интерьер ресторана

ФотосъемкаЗакрыт6 заявок255 просмотров
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Нужно сделать фотографии интерьера ресторана, которые в будущем пойдут на полиграфию, сайт и т.п.

Кроме интерьера нужно будет сделать фотографии подготовки ресторана к мероприятию. Дата съемки - 3 ноября.

Место действия - Москва.

В предложениях указывайте, пожалуйста, цены и ссылки на портфолио. Естественно, предпочтение будет отдаваться тем, кто покажет работы по этой тематике.

Дополнительная информация - по почте или через приват здесь, на Веблансере.

16 лет назад
sukebe
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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