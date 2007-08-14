Отснять интерьер ресторана

нужно обработать старое семейное фото чб плохого качества. потертое, обшарпанное. интересует стоимость и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать фотографии интерьера ресторана, которые в будущем пойдут на полиграфию, сайт и т.п.
Кроме интерьера нужно будет сделать фотографии подготовки ресторана к мероприятию. Дата съемки - 3 ноября.
Место действия - Москва.
В предложениях указывайте, пожалуйста, цены и ссылки на портфолио. Естественно, предпочтение будет отдаваться тем, кто покажет работы по этой тематике.
Дополнительная информация - по почте или через приват здесь, на Веблансере.
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