Отснять интерьер ресторана

Нужно сделать фотографии интерьера ресторана, которые в будущем пойдут на полиграфию, сайт и т.п.

Кроме интерьера нужно будет сделать фотографии подготовки ресторана к мероприятию. Дата съемки - 3 ноября.

Место действия - Москва.

В предложениях указывайте, пожалуйста, цены и ссылки на портфолио. Естественно, предпочтение будет отдаваться тем, кто покажет работы по этой тематике.

Дополнительная информация - по почте или через приват здесь, на Веблансере.