Постановочная съемка интерьеров кафе

Необходимо фото учителя, стоящего возле доски. http://www.shutterstock.com/pic-11324305/stock-photo-teacher-teaching-portrait-of-a-beautiful-businesswoman-holding-a-blank-billboard-beautiful-woman.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для целей размещения на сайте кафе при полном отсутствии выдающихся интерьеров предлагается снять серию постановочных сюжетов:
- свадьба
- юбилей
- семинар
Ваше осмысление сюжетов, Ваши модели и реквизит.
- прочий креатив по созданию на сайте правильного и полного образа уютного заведения.
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