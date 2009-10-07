Постановочная съемка интерьеров кафе

$500
ФотосъемкаЗакрыт2 заявки257 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для целей размещения на сайте кафе при полном отсутствии выдающихся интерьеров предлагается снять серию постановочных сюжетов:

- свадьба

- юбилей

- семинар

Ваше осмысление сюжетов, Ваши модели и реквизит.

- прочий креатив по созданию на сайте правильного и полного образа уютного заведения.

14 лет назад
Anjei
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Фото

    Необходимо фото учителя, стоящего возле доски. http://www.shutterstock.com/pic-11324305/stock-photo-teacher-teaching-portrait-of-a-beautiful-businesswoman-holding-a-blank-billboard-beautiful-woman.html

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Предметная съемка в Киеве

    $100

    Ищется профессиональный фотограф предметной (!) съемки в Киеве. Предмет - канцелярия (блокноты). Ракурсы - 5 ракурсов и деталей. Фон - белый. "Профи" которые не умеют выставлять баланс белого, делают засветку и не делают постобработку фотографий могут не писать. Писать в ...

    Фотосъемка8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Для магазина цветов нужны фото Цветов

    Мы открываем интернет магазин по продаже цветов необходимо отснять или предоставить готовые фотографии цветов. Цветы мы можем предоставить если Вы предложите их отснять! Фото должны быть живые и привлекательные, словно цветок или букет можно взять прямо с ...

    Фотосъемка31 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сделать фотографии для каталога.

    Добрый день! Мне нужно сделать несколько фотографий домов(а вернее крыш домов)для каталога. Дома находятся в Киеве и в области, совсем недалеко от города. Нужен вид не то что сверху, но так чтоб кровлю было видно хорошо, ...

    Фотосъемка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фотографии для сайта юридической фирмы

    $100

    Добрый день Для сайта юридической фирмы надо сделать 12 фотографий. Фотографии должны быть абстрактные и отражать тему сайта. Ключевые слова и сюжеты для размышлений: * Символы юриспруденции: весы, молоточек судьи, суд, судья, свод законов, статуя Фемиды * Высокие стандарты: ...

    Фотосъемка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ава в контакт

    $5

    Нужна аватарка в контакт, размеры на ваше усмотрение. фото кину позже можно добавить надпись Ek@terin@, но не обязательно. бюджет маленький, 3-5$, но оплату обещаю. Смотрите отзывы.

    Фотосъемка28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фото/Иллюстрация грузовика

    Необходимо фото или иллюстрация грузовика (любого) в разрезе, как на примере или что-то похожее. Предлогайте сроки и цену. Апд.: Убедительная просьба, если вы пишете сумму и сроки, то указывайте за что, фото или иллюстрацию.

    Фотосъемка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изображение "Оценка качества"

    $5

    Фото для рекламного банера компьютерной фирмы должно быть 634*227 пикселя. На изображении должен быть процес осмотра чего-либо. Плотник смотрит на сделаную деталь. Архиологи раскапывают захронения, инженеры смотрят план и т.п.

    Фотосъемка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад