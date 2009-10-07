Необходимы фото больших размеров и в качестве 300dpi на тему грузоперевозки... фуры, жд составы, транспортные суда... и все это должно быть на красивых пейзажах!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо фото учителя, стоящего возле доски.
http://www.shutterstock.com/pic-11324305/stock-photo-teacher-teaching-portrait-of-a-beautiful-businesswoman-holding-a-blank-billboard-beautiful-woman.html
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