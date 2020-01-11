Съемка промышленных объектов

Добрый день! Необходимо найти фотографа, который имеет опыт промышленных съемок, лучше, если специализируется на съемке промышленных объектов. Нужны фотографии хорошего качества для сайта, а также съемка квадрокоптером. Съемка предстоит на трех разных объектах, можно выбрать один, несколько или все объекты, если есть такая возможность:

1. КС "Зейская" (Россия, Амурская обл., гор. Свободный, КС 7-а "Зейская")

2. КС "Славянская" (Россия, Ленинградская обл., Кингисеппский район, КС "Славянская")

3. КС "Заполярная 3с" (Россия, ЯНАО, п. Новозаполярный)

Оплата будет производиться переводом от организации.