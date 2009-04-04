Съемки ночной вечеринки в Петербурге

Нужен фотограф для съемки ночных вечеринок в клубе на Невском. Опыт съемки в помещении, хорошая камера, вспышка и т.п. Фотографии нужно будет записать на болванку. Оплата при передаче фотографий. Работа 22 мая с 00.00 до 2 ночи. Следующая вечеринка в субботу 23 мая, время то же. Пишите со ссылкой на ваши фото-работы.