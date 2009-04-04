Требуется фотограф за символические деньги (5$-10$ за все)+очень хороший отзыв и +рейтинг
Съемка свадьбы
Нужен фотограф на свадьбу. Свадьба будет 11 июля. Примерное время около 8 часов.
Так же требуется съемка видео.
Для связи можно использовать почту
МОСКВА
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