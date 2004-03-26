4 большие картинок и 4 маленькие картинки для использования в визарде
$10Завершен5 заявок621 просмотр
Надо нарисовать картинки заданного размера и тематики для использования в визарде. Четыре темы по две картинки большая на первую страницу и маленькая в углу каждой страницы.
Очень желательно дизайнера который находится в Львов, Украина.
21 год назад
Markov Maksym maxmarkoff
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
Выбранный исполнитель
21 год назад
$10
7 дней
В точности согласно заданию, в срок, отличное качество.
Заявки фрилансеров
21 год назад