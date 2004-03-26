4 большие картинок и 4 маленькие картинки для использования в визарде

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок621 просмотр

Надо нарисовать картинки заданного размера и тематики для использования в визарде. Четыре темы по две картинки большая на первую страницу и маленькая в углу каждой страницы.

Очень желательно дизайнера который находится в Львов, Украина.

21 год назад
maxmarkoff
Markov Maksym 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

latotin
43 года
21 год в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
21 год назад
$10
7 дней
В точности согласно заданию, в срок, отличное качество.

Заявки фрилансеров

latotin
43 года
21 год в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
21 год назад