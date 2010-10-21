Дизайн интерьера

Необходимо нарисовать (использовать ваши готовые) 3 варианта интерьера. Размеры картинки 1980*300 (ширина и высота). Эта картинка будет использоваться в шапке сайта homekamin.ru поэтому цветовая гамма должна подходить под этот сайт (хотя возможно оранжевый цвет сделаем потемнее).

Интерьер должен быть сконструирован таким образом чтобы хорошо смотрелся в разрешениях монитора 1024*768, 1280*800, 1680*1200, 1920. Т.е картинка будет «выползать» по ширине при увеличении разрешения монитора. Формат файла должен быть конвертирован в psd формат. Примеры чего то похожего- home-flame.ru/ , atlantservis.ru/ochagCF-5...

Основным элементом картинки является электрокамин homekamin.ru/Opti-Myst/CA... , порталы к этому электрокамину можете подобрать на странице homekamin.ru/portali_iz_d...

В комнате должен находиться диван и 2 кресла, торшер, книжный шкаф (с книгами), журнальный столик (на нем что то лежать должно), вазы, горшки с цветами, картина или окно, статуэтки (наличие всяких мелких деталей в интерьере приветствуется). Возможно что то на ваш вкус (просто как вариант). Примерный макет расположения элементов см приложение фаил 13.jpg. В приложении фотографии с интерьерами которые нам нравятся в особенности 004(2) и 002(2). Попробуйте сделать 1 интерьер в стиле картинки 002 (2) второй в цветовой гамме 004(2) а третий на своё усмотрение. В левом верхнем углу оставьте пространство для логотипа (он просто будет нанесен мной поверх интерьера)

Последовательность работы. Вы делаете 3 разных макета и 1 из наиболее нам приглянувшихся дорабатываете. Если обьем по переделке и доработкам будет большой то соответственно будет дополнительно оплачен.

Стоимость 100 вмз. Срок 2 суток. В случае если уложитесь в течение следующего дня (18 декабря) 115 вмз.

Оплата по результату или же возможно использование сделки без риска.