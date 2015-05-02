Дизайн ногтевой студии 42 кв м

Требуется разработать дизайн ногтевой студии с учетом текущего цветового решения и мебели. В приложении находятся фотографии с текущим решением.

Характеристика помещения: потолок растровый армстронг. Высота потолка стандартная примерно 2.8. На полу керамогранит кремниевого цвета. Имеется окно (можно сказать почти панорамное)

Ширина помещения примерно 3.1м. Почти прямоугольник за исключением нескольких колонн и расширения ближе к окну (см фотографии). Площадь согласно обмерам 42 кв метра

Необходимо предусмотреть несколько зон - 4 стола, педикюрная зона (отделенная шторкой перегородкой и т.п.) + зона для ресниц (тоже отделенная, кресло для ресниц универсальное - подходит для педикюра), третья зона - зона отдыха для сотрудников (отгороженная зона). На входе должна быть стойка администратора с его рабочим местом( мебель имеется) плюс где-то должна быть зона для ожидания.

Столы с выдвижными ящиками, но нужны некоторые полки или дисплеи для презентации гель-лаков и для хранения общих материалов (сейчас для этих целей служит большой шкаф с ячейками как видно на снимках).

Стойка может быть обклеена пленкой для изменения цвета или текстуры(рисунка).

Чего не хватает - стены на наш взгляд пустоваты и нуждаются в каком-то декоре. Быть может это будет объемный логотип или постеры с фотографиями ногтевого дизайна или абстракция - на ваше усмотрение. Плюс в общем интерьер не совсем выделяется разнообразием - его необходимо дополнить различными элементами. Пожелание - использовать текущую мебель по максимуму. Может быть добавить какое-то зонирование по цветам - это обсуждается. Цвет стен можно менять свободно.

Общие пожелания:

Что менять не желательно:

Потолок останется армстронг при любых обстоятельствах.

Локальные вытяжки в виде белых труб или иных конструкций в любом случае будут

Не желательно переделывать цветовую температуру освещения - текущая теплый (желтый) свет 3000К

Пол так же не подлежит замене

Хотелось бы, чтобы дизайн был легкий и воздушный (девичий), теплый и уютный. Все необходимые предметы декора готовы докупить или заказать.