Здравствуйте. Есть квартира с минимальным ремонтом- ровные белые потолки, стены под покраску, пол(плитка, паркетная доска) и двери. Нужен дизайн в скандинавском или "американском" стиле)). Комнаты для дизайна кухня-гостинная 40 кв.м. и детская на 2-х ...
Дизайн ногтевой студии 42 кв м
Требуется разработать дизайн ногтевой студии с учетом текущего цветового решения и мебели. В приложении находятся фотографии с текущим решением.
Характеристика помещения: потолок растровый армстронг. Высота потолка стандартная примерно 2.8. На полу керамогранит кремниевого цвета. Имеется окно (можно сказать почти панорамное)
Ширина помещения примерно 3.1м. Почти прямоугольник за исключением нескольких колонн и расширения ближе к окну (см фотографии). Площадь согласно обмерам 42 кв метра
Необходимо предусмотреть несколько зон - 4 стола, педикюрная зона (отделенная шторкой перегородкой и т.п.) + зона для ресниц (тоже отделенная, кресло для ресниц универсальное - подходит для педикюра), третья зона - зона отдыха для сотрудников (отгороженная зона). На входе должна быть стойка администратора с его рабочим местом( мебель имеется) плюс где-то должна быть зона для ожидания.
Столы с выдвижными ящиками, но нужны некоторые полки или дисплеи для презентации гель-лаков и для хранения общих материалов (сейчас для этих целей служит большой шкаф с ячейками как видно на снимках).
Стойка может быть обклеена пленкой для изменения цвета или текстуры(рисунка).
Чего не хватает - стены на наш взгляд пустоваты и нуждаются в каком-то декоре. Быть может это будет объемный логотип или постеры с фотографиями ногтевого дизайна или абстракция - на ваше усмотрение. Плюс в общем интерьер не совсем выделяется разнообразием - его необходимо дополнить различными элементами. Пожелание - использовать текущую мебель по максимуму. Может быть добавить какое-то зонирование по цветам - это обсуждается. Цвет стен можно менять свободно.
Общие пожелания:
Что менять не желательно:
Потолок останется армстронг при любых обстоятельствах.
Локальные вытяжки в виде белых труб или иных конструкций в любом случае будут
Не желательно переделывать цветовую температуру освещения - текущая теплый (желтый) свет 3000К
Пол так же не подлежит замене
Хотелось бы, чтобы дизайн был легкий и воздушный (девичий), теплый и уютный. Все необходимые предметы декора готовы докупить или заказать.
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