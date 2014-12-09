Дизайн проект квартиры

- актуально в течении нескольких часов Нужно быстро сделать раскладку плитки. Azori - Sanmarco crema Размеры пришлю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна планировка, разработка дизайн-проекта жилой трехкомнатной квартиры в современном стиле, нужны интересные креативные предложения.
планировка прилагается
пример работы http://vk.com/album-3678155_203409565
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