Дизайн проект квартиры

Нужно сделать следующее: Есть фотографии выполненных многоуровневых натяжных потолков, нужно сделать так чтобы эти или похожие потолки появились на изображениях интерьеров. Интерьеры ваши сделанные, стандартные или может те которые не подошли заказчикам. Кол-во потолков и картинок около ...