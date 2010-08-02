Дом из бревна архитектурно-эскизный проект

$170
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт9 заявок283 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать архитектурно-эскизный проект дома из некалиброванного бревна, площадь застройки ~80м.кв. , общая 130м.кв., 1этаж + мансарда.

Состав:

1. План участка, расположить 2 или 3 одинаковых дома.

2. поэтажные планы

3. расстановка мебели и оборудования

4. фасады

5. План крыши

6. Аксонометрии

Без визуализации и конструктивных узлов.

5 тыс. руб. 3-5дней

В дальнейшем разработка интерьера

13 лет назад
Lumen240
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн квартиры

    $500

    Площадь 115 м.кв. стиль – не классика 1. Планировочные решения 2. Упрощенная схематичная 3D визуализация, преимущественно с моделями из библиотек, рендер в белом. Можно в архикаде или максе. Образец во вложении. 3. Чертежи и рекомендации по материалам. Только Питер!! Оплата ...

    Интерьеры и Экстерьеры4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макет оформления стенда 1,5х3 м.

    Необходимо подготовить макет оформления выставочного стенда. Общая тематика - Образовательный супермаркет. Стиль отрисовки - не реалистичное псевдо 3D, немного мультяшный, пример здесь http://www.fotolia.com/id/22273341 Размеры стенда: 1,5 x 3 x 2,5 (Г х Ш х В) метра. На трёхметровой ...

    Интерьеры и Экстерьеры6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прорисовка дверей, перегородок, полок

    Нужны изображения дверей, перегородок, стеклянных полок, стеклянных картин и другой продукции в виде, пригодном для Интернет магазина, каталога и т.п. Из фотографий (мы представим) сделать картинки, рисунки, в т.ч. фронтальный вид. Пример фотографии - http://queentia.ru/index.php?op=gallery&amp;baseid=24&amp;fotoid=1540 От ...

    Интерьеры и Экстерьеры28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн интерьера кафе

    $333

    Площадь для проектирования 110 м.кв. 1. Планировочные решения 2. Cхематичная, упрощенная схематичная 3D визуализация, рендер в белом. образец во вложении. 3. Чертежи и рекомендации по материалам. Только Питер!! ...

    Интерьеры и Экстерьеры2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется проект изделия

    $50

    Запрос на проектирование (см. файл 1) и немного модернизировать: сектор 3 * 2 фуд вомера(см. Food warmer); * 1 фуд вомера(cм. 17572). Может предусмотреть полочку внутри секции, куда можно ...

    Интерьеры и Экстерьеры5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3-мерный макет витрины торгового модуля + ролик

    Необходимо разработать 3-мерный макет витрины торгового модуля, а также небольшой ролик, где камера передвигается вокруг этого магазина и показывает внешний вид торговой точки. Более подробное описание во вложении. Оплата в WebMoney, сроки ограниченные. Предлагайте стоимость работ, потому что ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Визуализация

    $100

    Необходимо сделать визуализацию по чертежу, как можно приближённый к реальному. Цвет Тёмно коричневый, будущее изделие из черного металла (ковка). СРОЧНО!!!

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад