Нужно сделать дизайн проект по совмещению санузла в панельном доме типичной планировки. Хочу снести стенку между ванной и туалетом и поставить душевую кабину. План в приложении От Вас хочу получить: 3d визуализация, ...
ВК, ЭО, ОВ
Доделать проект нужно срочно. ВК, ЭО, ОВ
дом 690 м2
Бюджет минимальный
Заявки фрилансеров
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