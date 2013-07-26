нанесение на подготовленный в векторе карт-план шрифтовых надписей и семантики в МЕПинфо; работа с планшетами 1:500 в Arcgis; постоянная подработка на перспективу по оцифровке карт, оплата за объект или кв. дцм.
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать анимированные схемы проезда 5 шт с помощью gif иллюстраций. Пример: http://www.i-kamin.ru/contacts/sushenskiy/ но нужен gif . Справа от схемы должна располагаться кнопка "Распечатать схему" при клике на которую печатается схема с Яндекс-карты.
10 лет назад
Алексей simanov52
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
- Похожие заказы
- Картография3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Задача – перевод растрового изображения в векторное. Стоимость зависит от величины и сложности отрисовки карты. В среднем 1000-1000 руб. за штуку. В одном заказе может быть 15 - 25 карт. Работы много и она регулярная.Картография10 заявокЗакрыт10 лет назад
Примерно 1га, может меньше. Мытищинский р-н. Есть предпроектное предложение (схема планировочной организации земельного участка)Картография3 заявкиЗакрыт10 лет назад