Решить две задачи по случайным величинам. Указывайте цену и срок
Требуется написать 2 научных статьи по экономике.
Здравствуйте! Требуется написать 2 научных статьи по экономике.
Тематика: контрактные отношения и все, что с ними связано. Предоставляются опорные материалы, план, потребуются работа с источниками на английском языке (предоставляются), вывод графиков, формул и/или таблиц на основе материала (1-2 на статью), оформление в соответствии с тех. требованиями.
Объем каждой статьи: 6-7 стр. Сроки: неделя на статью.
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