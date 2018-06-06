Требуется написать 2 научных статьи по экономике.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт12 заявок222 просмотра

Здравствуйте! Требуется написать 2 научных статьи по экономике.

Тематика: контрактные отношения и все, что с ними связано. Предоставляются опорные материалы, план, потребуются работа с источниками на английском языке (предоставляются), вывод графиков, формул и/или таблиц на основе материала (1-2 на статью), оформление в соответствии с тех. требованиями.                                

Объем каждой статьи: 6-7 стр. Сроки: неделя на статью. 

7 лет назад
freeworkstudio
Оксана 
42 года
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 отзывов

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