Логотип для рекламного агентства

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок259 просмотров
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Необходимо разработать логотип для рекламного агентства "Reklama Group". Агентство занимается производством наружной рекламы, размещением на щитах 6*3, широкоформатной интерьерной печатью, предоставляет полиграфические услуги.

В логотипе должны быть использованы буквы GR(в этом порядке). Это единственное пожелание. Но можно рассмотреть и другие варианты.

Интересуют предложения по срокам и ценам.

12 лет назад
pretty_mind
Наталья 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
designew
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Алексей уже через пару часов после принятия его исполнителем прислал большое количество вариантов. После выбора понравившегося, также разработал много вариантов. Учитывал все пожелания, которые не остались не услышанными. Вообщем, деньги отработал. Спасибо! Буду обращаться вновь!
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