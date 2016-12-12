Требуется логотип для ООО Тематика Экология, Техника безопасности. Название ООО "ЦОТ" ТехноАльянс". Прошу оценивать себя адекватно и работать до полного выполнения и согласования.
Разработка логотипа бренда
Мне необходим логотип моего бренда зонтиков NoMoreWet.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Привет. Наше текущее лого прикрепляю в файле. Компания называется Маркетинговое агентство ADS (от англ. реклама, рекламы) Текущие лого который используется мне если честно не нравится. Да и говорят что ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать логотип для сайта размером 258 пикс. 55 пикс. пример ниже, размер должен соответствует данному образцу.Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно придумать название, создать современный логотип для фотографа Специализация фотографа - фото новорожденных (new born) 5-14 дней Фотограф Елена Владимирова (Россейкина). Название может содержать сочетание фамилий, созвучное и современное, англоязычное. ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть логотип предоставленный заказчиком в виде шапки в документе WORD-а. Необходимо по нему отрисовать один в один качественный масштабируемый логотип в Corel Draw. В логотипе кроме самой картинки присутствует текст (2-3 слова, типа ...Завершен8 лет назад
Необходимо доделать логотип. Сама картинка фирменного знака уже есть (правда только в форматах PNG и BMP), необходимо к ней добавить красивое написание названия компании. Результат должен быть в масштабируемых форматах - CDR либо AI (предпочтительнее ...Завершен8 лет назад
cooper-spb.ru официальный представитель шин от Американского производителя Cooper Tires в СПб Поэтому логотип должен быть схож с логотипом Cooper Tires Тематика в основном внедорожная Off Road НА визитке должны фигурировать шины Cooper ...Завершен8 лет назад
- $40
Добрый вечер уважаемые коллеги бриф прикрепил нравится шрифт Helvetica, ну соответственно производные от него. Есть возможность сделать на нем вариант кто участвует - мейл пожалуйста ваш в ...Завершен8 лет назад