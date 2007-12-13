Создание логотипа строительной компании.

Для редизайна лого ищу человека с большим опытом создания логотипов для голландских компаний. Просьба выслать (ссылку на) портфолио на email info @ starikoff.com.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небольшая строительная компания.
Название "Овация"
Требуется разработать логотип.
Если есть желающие, дабы облегчить Вашу задачу, присылайте в маленьком расширении ваши эскизы (защищенный water mark - ами, как угодно) на [email protected]
Спасибо.
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