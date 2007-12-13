Создание логотипа строительной компании.

Необходимо сделать рисованный логотип-заставку для сайта. Краткое описание идеи логотипа сайта-архива писем корпоративных почтовых ящиков: В центре (может маленький) глобус, с которого в низ падают письма и в низу стоить человечек с мешком и в него их ...