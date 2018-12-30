Интересует установка для плазменно-порошковой наплавки

Требуется провести анализ напряжённо-деформированного состояния технологического трубопровода нефтеперекачивающей станции в программе "Ansys". Особое внимание нужно уделить силе со стороны насоса, действующей на трубопровод, и то, как она влияет на остальные статические нагрузки. В прикреплённом файле ...