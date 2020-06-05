Исправить рисунок расчетной схемы вала и

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Закрыт3 заявки552 просмотра

Исправить рисунок расчетной схемы валы и исправить расчеты в пз - пункт 4.2

5 лет назад
guest_15912053769769
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