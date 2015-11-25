Проектирование прокаточных валов

$400
МашиностроениеЗавершен5 заявок215 просмотров
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Добрый день, для изготовления профиля из оцинкованной стали, способом холодной прокатки, необходимо спроектировать прокаточные валы, необходимый рисунок профиля, который должен получится после прокатки в приложении к этому проекту. Обычно данный профиль должен получится при прохождении от 7 до 9 клетей.,

Характеристики профиля:

Ширина профиля 126 мм.,

Высота профиля 19 мм.,

Производимый из стали толщиной 0,4-0,6 мм 

8 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sintez-vostok
Алексей 
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$150
14 дней
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