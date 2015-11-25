Проектирование прокаточных валов

Необходимо рассчитать на прочность существующую мобильную рампу по нормативной документации (EN 1398) для сертификации. Исходные данные (чертежи, 3-d модель) и сам стандарт будет предоставлен. Результаты расчета оформить в виде пояснительной записки. Возможно дальнейшее сотрудничество по данной ...
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Добрый день, для изготовления профиля из оцинкованной стали, способом холодной прокатки, необходимо спроектировать прокаточные валы, необходимый рисунок профиля, который должен получится после прокатки в приложении к этому проекту. Обычно данный профиль должен получится при прохождении от 7 до 9 клетей.,
Характеристики профиля:
Ширина профиля 126 мм.,
Высота профиля 19 мм.,
Производимый из стали толщиной 0,4-0,6 мм
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