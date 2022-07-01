Задача заключается в создании проекта профессиональной тестомесильной машины с электронным и механическим управлением. Необходимо разработать двигатель, программное обеспечение и тестомесильный орган. В проекте должны быть учтены требования по безопасности, надежности и эксплуатации, а также технические характеристики и материалы для изготовления.