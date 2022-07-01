Ищем инженера-технолога для удаленного расчета гидравлического сопротивления газохода и поверочного расчета выхлопной трубы. Предоставим данные по расходу и составу газовой среды, физические характеристики и трассировку газоходов. Требуется опыт в расчетах аналогичных систем и знание CAD-программ. Оплата 30 000 рублей, дедлайн до середины сентября.
Расчёт стоимости и времени изготовления на фрезерном станке с ЧПУ
По чертежам требуется расчитать стоимость и время изготовления деталей на фрезерном станке с ЧПУ.
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