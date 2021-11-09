Разработка проекта замены горелок котла 220 т/ч

$1500
МашиностроениеЗакрыт1 заявка705 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Субподрядчику генерального проектировщика необходимо разработать вариант проекта реСубподрядчику генерального проектировщика необходимо разработать вариант проекта реконструкции замены 4-х горелок на энергетическом газовом котле мощностью 220 т/ч.

Первый этап: разработка общего вида котла с новыми горелками с учетом изменения: - места установки горелок,

- экранов топки,

- площадок обслуживания,

- схемы подводки топливного газа,

- трассировки воздуховодов к горелкам.

Второй этап: разработка эскизного проекта.

Если Заказчик выбирает наш вариант, то возможно участие в разработке части рабочего проекта.

Входная информация:

- Заводские чертежи котла в ПДФ. (возможно будут чертежи в DWG),

- Чертежи горелок в DWG.

- Чертежи газового оборудования в DWG.

Возможно потребуется участие в съёмке истинных размеров на объекте (Московская область)

Срок выполнения первого этапа: две-три недели после получения всех документов. Начало работ: конец января 2022 года.

Возможна почасовая оплата (по трудозатратам)

2 года назад
guest_1642077587687
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • ТЗ и Проект гидротехнического сооружения (плотины) во Владимирской обл

    $6680

    Требуется инженер. Необходимо разработать ТЗ и по нему технический проект для строительства гидротехнического сооружения (плотины) во Владимирской области со всеми параметрами, конструкциями, компоновкой сооружений. На объекте была проведена топографическая съемка. 500000 р.

    Машиностроениенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • КД на готовые изделия из листового металла

    Куплю готовую конструкторскую документацию (3д модели обязательно, чертежи по наличию). Интересует документация на различные изделия, где используется листовой металл: оборудование, конвейера, верстаки, тумбы, шкафы, транспортеры, сельхоз оборудование и тд. Присылайте примеры работ ( скрины\ рендеры), пишите свои ...

    Машиностроение2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Механизм-страховка

    Здравствуйте, Описание: Определенный отрезок веревки, собран по типу "рулетка", на одном конце распологается условный груз, который при свободном падении, оттягивает веревку до упора и создает натяжение и соответсвенно нагрузку на рулетку. Задача: необходимо разработать ...

    Машиностроение1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработка устройства

    Небольшое производственное предприятие нуждается в  удаленном разработчике плат ,устройств на Микроконтроллерах(приветствуется возможность написанием примитивной прошивки) для реализации проектов ,(возможно не только этого). На данный момент это счетчик  пройдённого пути, скорости, с ведением журнала событий и ...

    Машиностроение2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Радиомонтажник - инженер РЭА

    Небольшая фирма по производству электроники (работаем более 10 лет). Стабильный коллектив, умер по болезни сотрудник, ищем замену. Печатный монтаж, знание схемотехники, сборка, ремонт, наладка собственного оборудования, работа на мини ЧПУ, микроконтроллеры, сборка серийных изделий, ...

    Машиностроениенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать индукционный водонагреватель

    $100

    Необходимо создать проточный компактный индукционный водонагреватель на 800 Вт. Предоставляется полная свобода действий, конструкция и комплектующие не имеют значения. Есть только два ограничения: - отказоустойчивость и живучесть (устройство будет работать без активного охлаждения при окружающей температуре ~70 градусов); - ...

    Машиностроение1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать плату с возможностью сокращения паяльных операций.

    Первый заказ. Доработать плату с возможностью сокращения паяльных операций. Повышающий модуль и модуль заряда добавить в саму плату. Дополнительная информация на почту!   Желательно со знаниями заказа печатных плат, и возможностью дополнительно давать информацию по поиску необходимых ...

    Машиностроение1 заявка
    Закрыт
    2 года назад