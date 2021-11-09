Разработка проекта замены горелок котла 220 т/ч

Субподрядчику генерального проектировщика необходимо разработать вариант проекта реСубподрядчику генерального проектировщика необходимо разработать вариант проекта реконструкции замены 4-х горелок на энергетическом газовом котле мощностью 220 т/ч.

Первый этап: разработка общего вида котла с новыми горелками с учетом изменения: - места установки горелок,

- экранов топки,

- площадок обслуживания,

- схемы подводки топливного газа,

- трассировки воздуховодов к горелкам.

Второй этап: разработка эскизного проекта.

Если Заказчик выбирает наш вариант, то возможно участие в разработке части рабочего проекта.

Входная информация:

- Заводские чертежи котла в ПДФ. (возможно будут чертежи в DWG),

- Чертежи горелок в DWG.

- Чертежи газового оборудования в DWG.

Возможно потребуется участие в съёмке истинных размеров на объекте (Московская область)

Срок выполнения первого этапа: две-три недели после получения всех документов. Начало работ: конец января 2022 года.

Возможна почасовая оплата (по трудозатратам)