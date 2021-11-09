Разработка проекта замены горелок котла 220 т/ч

Требуется инженер. Необходимо разработать ТЗ и по нему технический проект для строительства гидротехнического сооружения (плотины) во Владимирской области со всеми параметрами, конструкциями, компоновкой сооружений. На объекте была проведена топографическая съемка. 500000 р.
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Субподрядчику генерального проектировщика необходимо разработать вариант проекта реСубподрядчику генерального проектировщика необходимо разработать вариант проекта реконструкции замены 4-х горелок на энергетическом газовом котле мощностью 220 т/ч.
Первый этап: разработка общего вида котла с новыми горелками с учетом изменения: - места установки горелок,
- экранов топки,
- площадок обслуживания,
- схемы подводки топливного газа,
- трассировки воздуховодов к горелкам.
Второй этап: разработка эскизного проекта.
Если Заказчик выбирает наш вариант, то возможно участие в разработке части рабочего проекта.
Входная информация:
- Заводские чертежи котла в ПДФ. (возможно будут чертежи в DWG),
- Чертежи горелок в DWG.
- Чертежи газового оборудования в DWG.
Возможно потребуется участие в съёмке истинных размеров на объекте (Московская область)
Срок выполнения первого этапа: две-три недели после получения всех документов. Начало работ: конец января 2022 года.
Возможна почасовая оплата (по трудозатратам)
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