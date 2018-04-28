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МашиностроениеЗавершен3 заявки297 просмотров
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Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу: Гравидинамические сепараторы ГДС

http://www.dekanter.ru/detail.php?id=21

Пример работы

6 лет назад
guest_15230076419691
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sintez-vostok
Алексей 
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$300
20 дней
Дальнейшие работы планируем с Алексеем Доля. Только положительные впечатления.
Заказчик четко ставит задачу и моментально оплачивает выполненную работу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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