Необходимо опознать исполнителя (группу) и название песни, которую я слушал в 1982 году. Итальянская эстрада. Не помню, что была за кассета (сборник или альбом), с большой долей вероятности мужской голос. По памяти на слух такой ...
Бит, Beat, 125bpm G
Бит, Beat Vermut
125 bpm
Тональность G
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