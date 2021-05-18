Бит, Beat, 125bpm G

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Закрыт12 заявок1325 просмотров

Бит, Beat Vermut 

125 bpm 

Тональность G

4 года назад
WilliamDavis
Вильям 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Даниил
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Роман
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Григорий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Деди
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Данил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Георгий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
Георгий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мену
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
Фарид
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Тимур
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
65 лет
9 лет в сервисе
Был
18 дней назад
9 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Музыка и Звуки

  • Похожие заказы

  • Найти опознать песню

    Необходимо опознать исполнителя (группу) и название песни, которую я слушал в 1982 году. Итальянская эстрада. Не помню, что была за кассета (сборник или альбом), с большой долей вероятности мужской голос. По памяти на слух такой ...

    Музыка и Звуки4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Найти песню по тексту

    Может не совсем точные слова: Ты любишь виражи или что нас кружит ,главное не потерять режим пока мы точно живы ,я без тебя как будто одержимый это миражи мы не рушимы но за руку ...

    Музыка и Звуки2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищем на постоянную работу саунд-дизайнера, звукорежиссёра, музмейкера

    Ищем саунд дизайнеров, звукорежиссёров, музмейкера, композитора на постоянное сотрудничество. Требование: ТОЛЬКО г-н РоссииПисать электронную музыку в диапазоне 3-5 минут.Работа с женским и мужским вокалом на англ языкеОбработка, мастеринг, сведение, доведение ...

    Музыка и Звуки16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Найти трек

    $1

    Срочно нужно найти трек. Срок ссылки вероятно ограниченен https://vk.com/story-66678575_456255124 Вот ещё файл для точности

    Музыка и Звуки4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать песенный клип на мои стихи

    Прошу откликнуться тех, кто может придумать музыку на мои стихи (предоставлю на выбор пару-тройку текстов), затем спеть, записать в виде трека. Также нужно смонтировать видеоряд для данного музыкального клипа. Разместить на ютуб-канале, где есть хорошее ...

    Музыка и Звуки5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Запись, сведение и мастеринг альбома

    $2000

    Музыкальная группа планирует выпуск нового альбома Необходимо: 1. Написать биты, аранжировку для 9 песен - структуру и референсы дадим по каждой композиции, жанры поп, хип-хоп 2. Будет 2 вокалиста (М и Ж вокал), ...

    Музыка и Звуки13 заявок
    Закрыт
    4 года назад