Исправление маленького деффекта в аудиотреке

Нужно перекодировать файл mp3 в wav без потери качества. длительность 3-4 минуты. Песня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько треков. Хотелось бы, чтобы знающий человек немного поработал с ними в редакторе, исправив незначительные деффекты. Треки берем
http://depositfiles.com/files/sefzducb6
Связь [email protected] – туда предложения по цене, а главное оценка возможностей исправить.
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