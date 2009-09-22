Исправление маленького деффекта в аудиотреке

Есть несколько треков. Хотелось бы, чтобы знающий человек немного поработал с ними в редакторе, исправив незначительные деффекты. Треки берем

http://depositfiles.com/files/sefzducb6

Связь [email protected] – туда предложения по цене, а главное оценка возможностей исправить.