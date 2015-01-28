Необходимо создать музыку и песню к тексту поздравление на 2 года не плагиат до 31 марта 2015 года
Найти название мелодии из такси 4
Приветствую Вас, уважаемые Фрилансеры! Найдите мне пожалуйста мелодию из Такси 4!
Мелодия эта звучит, когда ловят горничную.
Чтобы знать точно: вот видео http://www.youtube.com/watch?v=vc56EyQtI7U
На моменте 1:53
Заявки фрилансеров
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