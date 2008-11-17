Написать минусовку.

Музыка и ЗвукиЗавершен6 заявок390 просмотров
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Нужно написать минусовку для песни Агутин и Пресняков - Аэропорты. Или убрать бэк-вокал из существующей.

Бюджет не определен. Ваши цены. Времени меньше недели, готов обговорить сроки с потенциальными исполнителями.

15 лет назад
HiperV
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
siluet-8
Eight Siluet 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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