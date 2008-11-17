Написать минусовку.

Нужен очень простой джингл для радостанции... Просто под какую-либо красивую музыку, на ваше усмотрение, должны звучать слова "Лайф Радио", или "вы слушаете Лайф Радио". вот и всё. никаких требований больше нет. там уже на ваше профессиональное ...