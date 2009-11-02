Web/flash/дизайн/полиграфия/подготовка к печати.

О себе: Работаю в рекламе (а именно дизайнером) с 2004го года. преимущественно Corel Draw (векторная графика). Так же имею знания по работе с Photoshop, Flash, html тэгами.

Возьмусь с интузиазмом практически за любую работу которая подразумевает разумную плату за разумный результат.