Web/flash/дизайн/полиграфия/подготовка к печати.
О себе: Работаю в рекламе (а именно дизайнером) с 2004го года. преимущественно Corel Draw (векторная графика). Так же имею знания по работе с Photoshop, Flash, html тэгами.
Возьмусь с интузиазмом практически за любую работу которая подразумевает разумную плату за разумный результат.
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Портфолио
- Поздравительная открытка185 просмотров
- Настенный календарь205 просмотров
- Квартальный календарь217 просмотров
- Квартальный календарь194 просмотра
- Сайт Рекламного Агентства "Татреклама"137 просмотров
- Сайт Типографии www.tatprint.com140 просмотров
- Буклет ООО "Полином"173 просмотра
- Буклет КМЗ290 просмотров
- Фирменная Папка для бумаг951 просмотр
- Календарь карманный213 просмотров
- Баннер для стрип бара "Зажигалка"119 просмотров