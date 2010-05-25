Написать песню

Музыка и ЗвукиЗакрыт6 заявок401 просмотр
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Нужно написать песню о телепередаче "Что? Где? Когда?"

С хорошей мелодией и интересными, оригинальными словами.

13 лет назад
fenec-good
Максим 
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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