Написать песню на французком языке. красивую. зажигательную. + музыку к ней. встреча в реале ( по договоренности) оплата до 10000$ без портфолио песен или музыки не писать.
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Нужно написать песню о телепередаче "Что? Где? Когда?"
С хорошей мелодией и интересными, оригинальными словами.
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