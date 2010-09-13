fenec-good

Срочно требуется диктор подросток для озвучивания текста на 5-6 минут.
Озвучивание4 заявки
Закрыт
13 лет назад
Срочно требуется диктор подросток для озвучивания текста на 5-6 минут.
Требуется срочно сделать несложную заставку, образец желаемого есть. Сделать нужно как можно быстрее Желательно в течении нескольких часов после получения ТЗ
Требуется небольшой 3D ролик минуты на три по готовому сценарию. В ролике должны наглядно объясняться правила игры - викторины, так что относительно не сложно.
Нужно написать песню о телепередаче "Что? Где? Когда?" С хорошей мелодией и интересными, оригинальными словами.