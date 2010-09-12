Срочно сделать несложную видео заставку по образцу

ВидеомонтажЗакрыт7 заявок234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется срочно сделать несложную заставку, образец желаемого есть.

Сделать нужно как можно быстрее

Желательно в течении нескольких часов после получения ТЗ

13 лет назад
fenec-good
Максим 
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать обучающий ролик для бизнес сайта

    Необходимо создать видеоролик для сайта (или флэш), обучающий новых клиентов порядку оформления заказов, их основных этапов и механизма формирования предоплаты и оплаты. Исходный материал можем предоставить в виде рисунка-схемы (созданного в обычном Paint), ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Записать видеокурс

    Требуется записать видео курс захватом с экрана+озвучка. Всё по подробному плану. около 7 уроков по 20 минут. Цена,сроки?

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Видео урок

    $50

    Здравствуйте нужно создать видеокурс о том как с нуля сделать сайт под Joomla 1.5 с 0 (Нуля) сверстать шаблон подключить его под джумлу потом про тестировать шаблон объяснить как все это работает подключить родные модули ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание ролика для youtube из картинок

    $15

    Необходимо сделать ролик для youtube из картинок, картинки берутся из google images по определенному запросу, просто допустим из 100 картинок сделать 5 минутный ролик, главное условие внизу ролика название сайта. Картинки не требуют последовательности, ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется монтаж видео-ролика

    Материал наш, требуется наложение подобных эффектов как в этом видео-ролике: http://www.youtube.com/watch?v=XjL5TOD6wRo (момент где бегут 2 футболиста, сопровождающийся появлением спецэффекта отслеживания скорости разгона). + обработка самого видео (в форме презентации), наложение музыки и надписей.

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Записать живую видео презентацию для сайта

    $200

    На постоянную отдаленную работу требуется мужчина или женщина от 25 лет. Для сайта нужен человек, который будет записывать на видео камеру презентации описывая, тот или иной товар на сайте. Продолжительность каждого видео по времени максимум две минуты. Два ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Задача для монтажера в Premier Pro CS4

    $50

    Ищу специалиста по монтажу (желательно начинающего, но талантливого). Нужно сделать титры для короткометражного фильма и высветлить пару кадров (очень темные кадры, так как не хватило освещения)

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно создать видео урок

    Ищу профессионалов занимающихся созданием видео уроков. Нужен женский звонкий голос с убедительным произношением текста) Тема видео урока - особенности функционала сайта Bet-ring.ru Все что нужно говорить я конечно же предоставлю.

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набор видео-заставок

    $100

    Нужно изготовить набор видео-заставок, которые буду "крутится" на 42" LCD в окне магазина. Без звука, просто двигающиеся тексты, изображения и т.д. Все нужно предельно просто - на белом фоне реклама услуг и товаров, максимально крупно ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад