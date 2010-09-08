Требуется монтаж видео-ролика

ВидеомонтажЗакрыт10 заявок316 просмотров
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Материал наш, требуется наложение подобных эффектов как в этом видео-ролике:

http://www.youtube.com/watch?v=XjL5TOD6wRo (момент где бегут 2 футболиста, сопровождающийся появлением спецэффекта отслеживания скорости разгона).

+ обработка самого видео (в форме презентации), наложение музыки и надписей.

13 лет назад
streltsov
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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