Записать живую видео презентацию для сайта

Необходимо создать видеоролик для сайта (или флэш), обучающий новых клиентов порядку оформления заказов, их основных этапов и механизма формирования предоплаты и оплаты. Исходный материал можем предоставить в виде рисунка-схемы (созданного в обычном Paint), ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную отдаленную работу требуется мужчина или женщина от 25 лет.
Для сайта нужен человек, который будет записывать на видео камеру презентации описывая, тот или иной товар на сайте.
Продолжительность каждого видео по времени максимум две минуты.
Два раза в неделю нужно записывать видео для сайта, на примере этого:
http://www.youtube.com/watch?v=ErSQG4ELwf0 SaveFrom.net
http://www.youtube.com/watch?v=a2x6Sci5pbE SaveFrom.net
http://www.youtube.com/watch?v=RzVK-hEBmCg SaveFrom.net
Читать заранее заготовленный нами текст нужно с четким выразительным голосом. Текст обязательно нужно запомнить, чтобы читать без запинок и без длинных пауз.
Обстановка в видео на заднем плане, чтобы не напоминало квартиру и не отпугивало.
Стабильно предоставляем два задания в неделю.
Оплата по 1500 – 2000 рублей за минутное записанное видео.
Оплата после предоставления готового записанного видео. Можете прислать видео с вашим копирайтом на весь экран, так чтобы мы видели ваше лицо. Формат видео: mpeg, avi, mp4. Далее мы оцениваем качество записанного видео, после чего оплачиваем вашу работу. После оплаты вы присылаете полноценное готовое видео без копирайта на экране.
Для начала нам нужно записать два видео, текст пришлем.
Наши контакты: [email protected]
icq 29999993
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