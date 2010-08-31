Задача для монтажера в Premier Pro CS4

Задание: из ролика, находящегося по адресу - http://video.mail.ru/mail/kega82/34/43.html - нужно вырезать и сделать отдельным видео первую рекламу. То есть первые 30 секунд превратить в отдельный ролик, чтобы его можно было выложить и вконтакте и на ...