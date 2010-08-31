Обработать 6 видеороликов

Есть игровое видео,в котором игрок очень часто нажимал паузу задача -вырезать четко эти куски с паузами,сделав нормальное чистенькое видео без пауз Скажу сразу -2х часовое видео с большим количеством нажатий пауз -работа для усидчивого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 6 роликов снятых на камеру, в формате avi
Необходимо:
1. сделать погромче звук речи, убрать шумы
2. обрезать концы
3. добавить на видео полупрозрачную полоску снизу с названием сайта
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