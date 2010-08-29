Вырезать ненужные кусочки из Видео

$50
ВидеомонтажЗакрыт9 заявок339 просмотров
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Есть игровое видео,в котором игрок очень часто нажимал паузу

задача -вырезать четко эти куски с паузами,сделав нормальное чистенькое видео без пауз

Скажу сразу -2х часовое видео с большим количеством нажатий пауз -работа для усидчивого энтузиаста

Файлы в формате исходном mov(HD) и перекодированное в mp4 -могу выслать и то,и другое

пример роликка тут -самый сложный участок http://rapidshare.com/files/417453396/3.mp4

13 лет назад
IllusionMGS
Дмитрий 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
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