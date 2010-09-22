Нужно изготовить набор видео-заставок, которые буду "крутится" на 42" LCD в окне магазина. Без звука, просто двигающиеся тексты, изображения и т.д. Все нужно предельно просто - на белом фоне реклама услуг и товаров, максимально крупно для читабельности и ярко, чтобы глаз привлекало.

Результат нужен в avi или mp4 1920х1080. Общая продолжительность до 5 мин.