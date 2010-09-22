Набор видео-заставок

$100
ВидеомонтажЗавершен6 заявок234 просмотра
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Нужно изготовить набор видео-заставок, которые буду "крутится" на 42" LCD в окне магазина. Без звука, просто двигающиеся тексты, изображения и т.д. Все нужно предельно просто - на белом фоне реклама услуг и товаров, максимально крупно для читабельности и ярко, чтобы глаз привлекало.

Результат нужен в avi или mp4 1920х1080. Общая продолжительность до 5 мин.

13 лет назад
khorozov
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
animazzio
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$100
7 дней
Сделал все как надо - качественно и в срок. Постоянно на связи и держит в кусре процесса. Остался очень доволен и буду рад сотрудничать в будущем!
Хороший заказчик. Не торопил. Работу принял с некоторыми мелкими правками. С оплатой проблем не было.
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