Необходимо создать видеоролик для сайта (или флэш), обучающий новых клиентов порядку оформления заказов, их основных этапов и механизма формирования предоплаты и оплаты. Исходный материал можем предоставить в виде рисунка-схемы (созданного в обычном Paint), ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно изготовить набор видео-заставок, которые буду "крутится" на 42" LCD в окне магазина. Без звука, просто двигающиеся тексты, изображения и т.д. Все нужно предельно просто - на белом фоне реклама услуг и товаров, максимально крупно для читабельности и ярко, чтобы глаз привлекало.
Результат нужен в avi или mp4 1920х1080. Общая продолжительность до 5 мин.
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