Создать обучающий ролик для бизнес сайта

Необходимо создать видеоролик для сайта (или флэш), обучающий новых клиентов порядку оформления заказов, их основных этапов и механизма формирования предоплаты и оплаты.

Исходный материал можем предоставить в виде рисунка-схемы (созданного в обычном Paint), также комментарии и разъяснения.

Нужно подать материал так, чтоб у клиента после просмотра не пропадало насовсем желание оформлять какие-либо заказы... )) То есть, ролик - светлый, позитивный, мотивирующий. Каким именно образом это отобразить? Здесь ждем предложений от профессионалов, сами точно не знаем

Оплата вебмани (вмз), возможен Альфа-банк, также в Украине - Приватбанк