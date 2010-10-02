Создание ролика / слайд шоу

ВидеомонтажЗавершен7 заявок205 просмотров
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Есть набор из 10-ти картинок, тексты, озвучка.

Из всего этого нужно собрать ролик, похожий на этот:

http://www.youtube.com/watch?v=3nOZEhYBEvI

13 лет назад
Ulenspy
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Slavison
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
Отличная работа. Выполнена в срок, точное соответствие поставленному заданию, и приятные мелочи от себя, как следствие креативности. Еще раз благодарю
Олег приятен в общении, вежлив. Грамотно и подробно объясняет задачу и своевременно оплачивает работу. Рекомендую.
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