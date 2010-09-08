Видео урок

Необходимо создать видеоролик для сайта (или флэш), обучающий новых клиентов порядку оформления заказов, их основных этапов и механизма формирования предоплаты и оплаты. Исходный материал можем предоставить в виде рисунка-схемы (созданного в обычном Paint), ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте нужно создать видеокурс о том как с нуля сделать сайт под Joomla 1.5 с 0 (Нуля) сверстать шаблон подключить его под джумлу потом про тестировать шаблон объяснить как все это работает подключить родные модули и компоненты а так же сторонние расширения на примере имеется уже готовый шаблон шаблон просьба не серьезных не обращаться весь сценарий курса вот
Структура шаблона
Нарезка и верстка из PSD
Установка шаблона
Включение и размещение встроенных модулей и компонентов !!!! если можно и об модули vmart
Установка сторонних расширений
Как пользоваться как добавлять новость как добавить Рекламный Баннер итд и тп
Объясните как работает система шаблонирования на джумле
потом об особенностях верстки именно под джумлу
покажу несколько примеров верстки а потом приступите к основному шаблону который я вам дам
расскажите как тестировать шаблоны
потом перейдем непосредственно к установке шаблона
потом заключительная часть с итогами
Курс Продаваться не будет для личного пользования так как хочется работать в этом направление.
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