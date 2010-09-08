Видео урок

Здравствуйте нужно создать видеокурс о том как с нуля сделать сайт под Joomla 1.5 с 0 (Нуля) сверстать шаблон подключить его под джумлу потом про тестировать шаблон объяснить как все это работает подключить родные модули и компоненты а так же сторонние расширения на примере имеется уже готовый шаблон шаблон просьба не серьезных не обращаться весь сценарий курса вот

Структура шаблона

Нарезка и верстка из PSD

Установка шаблона

Включение и размещение встроенных модулей и компонентов !!!! если можно и об модули vmart

Установка сторонних расширений

Как пользоваться как добавлять новость как добавить Рекламный Баннер итд и тп

Объясните как работает система шаблонирования на джумле

потом об особенностях верстки именно под джумлу

покажу несколько примеров верстки а потом приступите к основному шаблону который я вам дам

расскажите как тестировать шаблоны

потом перейдем непосредственно к установке шаблона

потом заключительная часть с итогами

Курс Продаваться не будет для личного пользования так как хочется работать в этом направление.