Необходимо импортировать МИДИ-файл в Sibelius

Музыка и ЗвукиЗакрыт3 заявки306 просмотров
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МИДИ-файл импортировать в Sibelius и создать партитуру. Срочно. Всего 7 партитур.  Недорого. Укажите свою цену. 

6 лет назад
henzzify44
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад