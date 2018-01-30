Необходимо импортировать МИДИ-файл в Sibelius

Надо перегруппировать ноты в готовой партитуре 30 страниц (Sibelius). Недорого. Укажите свою цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
МИДИ-файл импортировать в Sibelius и создать партитуру. Срочно. Всего 7 партитур. Недорого. Укажите свою цену.
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