Нужен композитор-аранжировщик

Музыка и ЗвукиЗакрыт14 заявок314 просмотров
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Есть тексты песен различного жанра.

Необходим человек, умеющий писать современную музыку.

Жду от Вас ссылки на примеры и стоимость услуг.

Наличие оборудования.

4 года назад
Olegator-03
Олег 
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад