Нужен композитор-аранжировщик

Нужно снять с песни аккорды для гитары [url=https://www.youtube.com/watch?v=xA8WGOOkkdg]https://www.youtube.com/watch?v=xA8WGOOkkdg[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть тексты песен различного жанра.
Необходим человек, умеющий писать современную музыку.
Жду от Вас ссылки на примеры и стоимость услуг.
Наличие оборудования.
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