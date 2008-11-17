Здравствуйте, друзья! нужна минусовка в жанре R&B. Людей которые предпочитают другое направление просьба не беспокойть сообщениями типа "да я и в r&b молодец наверно". Могу кинуть демки для примера чтобы вы знали от чего отталкиваться. Минус лирический должен быть... Цена сразу скажу не велика - 500р. Если кто согласен пишите на [email protected] а если нет то сам сделаю... просто у меня дефицит времени и по старой памяти знакомые заказывают иногда минусовки. Кстати, в сети буду только в понедельник, так что демку кину тоже в понедельник тем кто напишет на почту... спасибо