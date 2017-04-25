Подбор треков для радио

Музыка и ЗвукиЗакрыт3 заявки309 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача для диджея, который ориентируется и любит электронную музыку. Не просто диджея, запускающего треки и клацающего кнопки, а для того, кто под заданную тему может подобрать, смиксовать треки. 

Если вы любите звук, способны чувствовать тип движения и готовы работать, чтобы вызвать у людей приятные эмоции, то мы сработаемся. 

Спектр задачи: 

-отсилекционировать под формат радио базу треков (подробности о формате по видеосвязи); 

-подобрать 1000 треков под тот же формат; 

-сделать миксы из подобранных треков. 

Опишите свои навыки, дайте ссылки на работы или расскажите, что делаете. Приветствуется работа не только в звуковых редакторах, но и понимание других граней работы радио: работа с DJ-оборудованием, написание треков, программирование автодиджея. 

Не пишите, если у вас другая специализация. Все "Давайте пообщаемся" – идут в отказ, пишите, что делаете, что любите делать в музыке. После назначим видеовстречу пообщаемся более детально по бюджету и задачам. Успехов!

6 лет назад
isnovozhilov
Илья 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Треки и миксы

    Задача для диджея, который ориентируется и любит электронную музыку. Не просто диджея, запускающего треки и клацающего кнопки, а для того, кто под заданную тему может подобрать, смиксовать треки.  Если вы любите звук, способны чувствовать тип движения ...

    Музыка и Звуки1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать похожий минус ( аранжировку)

    Нужно взять минус с инета скаченный и создать похожий. Добавить убрать что то, в общем чтоб получился уже как бы другой минус. минус по ссылке  -   https://drive.google.com/open?id=0B1E0l7YD9IG5N0NQSk8tRFYxLUU

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужна фоновая музыка для детской игры

    Нужна фоновая музыка для мобильной игры. Примеры музыки: https://www.youtube.com/watch?v=UQpOZgSYl3k https://www.youtube.com/watch?v=wphF8GrU_f8 ну и похожие. Спокойная, не резкая музыка - которая будет восприниматься малышами 3+.

    Музыка и Звуки8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание музыки к социальному зоозащитному ролику

    Нужно написать музыку к социальному зоозащитному ролику (строго не коммерческому). С проектом можно ознакомиться по ссылке https://planeta.ru/campaigns/urbananimalprotection По атмосфере - https://music.yandex.ru/album/44108/track/426246 Песня Homesick,  группа Kings of Convenience.   Это песня, нужна оригинальная музыка.  Ссылку на ролик пришлю в лс. Нужны будут ...

    Музыка и Звуки11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать Минусовку к песне!

    К песне  Ed Sheeran — Shape Of You (÷ (Divide) (Deluxe Edition) 2017) сделать минусовку Не программное удаление вокала, а воссоздать инструментально!!! После этого вырезать 30 секундный отрезок.

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Скачать альбом с Яндекс.Музыки

    $2

    Необходимо скачать альбом с Яндекс.Музыки + корректно упорядочить все треки согласно оригинальному плей листу + прописать теги + убрать рекламу. Качество битрейда  как при бесплатном прослушивании. Цена за 1 альбом = 100руб. Оплата через Яндекс.Деньги

    Музыка и Звуки8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Музыка для трейлера фильма

    $100

    Нужно написать музыку для трейлера фильма про СБУ с синусодальным развитием мелодии.   Паузы, акценты и т.д  примеры [url=https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&amp;v=3xVwlJp50Ys]www.youtube.com/watch?tim...[/url]  присылайте вариации композиции, композитор лучшей  получит 100 $ и возможность дальнейшего сотрудничества .

    Музыка и Звуки11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Музыка для игры Bubble shooter

    Для  игры Bubble Shooter необходимо создать фоновую музыку. Ссылка на игру: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.me.piggy.android&amp;hl=en Пожалуйста, укажите,  в течение какого времени вы сможете выполнить проект. Требования: Опыт создания музыки для игр Портфолио

    Музыка и Звуки14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимы 2 музыкальные темы для начала и конца мультфильма.

    Доброго дня.  Необходимы 2 музыкальные темы для начала и конца мультфильма.  Уникальные!  Оригинальные легко запоминающиеся.  Посыл  1 – "утро – зарядка – хорошее настроение – вызов – поиск приключений"  2 – "вечер-конец дня – хорошее настроение – победитель – отдых "  Слов ...

    Музыка и Звуки15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад