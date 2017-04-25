Подбор треков для радио

Задача для диджея, который ориентируется и любит электронную музыку. Не просто диджея, запускающего треки и клацающего кнопки, а для того, кто под заданную тему может подобрать, смиксовать треки.

Если вы любите звук, способны чувствовать тип движения и готовы работать, чтобы вызвать у людей приятные эмоции, то мы сработаемся.

Спектр задачи:

-отсилекционировать под формат радио базу треков (подробности о формате по видеосвязи);

-подобрать 1000 треков под тот же формат;

-сделать миксы из подобранных треков.

Опишите свои навыки, дайте ссылки на работы или расскажите, что делаете. Приветствуется работа не только в звуковых редакторах, но и понимание других граней работы радио: работа с DJ-оборудованием, написание треков, программирование автодиджея.

Не пишите, если у вас другая специализация. Все "Давайте пообщаемся" – идут в отказ, пишите, что делаете, что любите делать в музыке. После назначим видеовстречу пообщаемся более детально по бюджету и задачам. Успехов!