Разобрать шёпот

Музыка и ЗвукиЗакрыт12 заявок1389 просмотров
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Очистить запись от посторонних шумов. Хочу разобрать о чем шепчутся влюбленные. (если получиться - заказ на 4 часа такой записи )

2 года назад
guest_16426218596494
2 года в сервисе
Был
2 года назад