Сделать аранжеровки и микс треков

$2500
Музыка и ЗвукиЗакрыт5 заявок466 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Из предоставленых трэков сделать аранжеровки и смикшировать два трека,

в стиле etno техно.

вот здесь образец на что должно быть похоже Pitch Black, NZ:

https://www.yousendit.com/download/WTNLQmtTOC9WRDljR0E9PQ

вот здесь примеры исходных треков:

https://www.yousendit.com/download/WTNLQmtRQ3RKV05jR0E9PQ

исходые треки записаны на маке в Digital Performer 6;

можно будет перевести их в WAV по трекам,

так же будут предоставлены треки записей разных живых инструменов

и вокалов на беловик;

необходимо придумать аранжировки,

забить барабаны,

смикшировать

бюджет 350$ за трек;

есть еще 7-8 подобных для полного альбома,

на выходе необходимы смикшированные треки

треки в "слоях"

и миди файлы для живого исполнения,

желательно на Ableton Live

пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,

с отзывами и зрелым акаунтом;

общение через SKYPE,

No ICQ

в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением,

надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;

оперативная оплата,

Alex

13 лет назад
Anantago
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
trillobeat
Владимир 
41 годИндонезия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$350
21 день
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