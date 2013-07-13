сведение, чистка, обработка звукового файла.

Требуется создать музыкальные фрагменты (5-10 шт. по 20-30 сек) для детского приложения (как в китайских музыкальных игрушках). Должно быть приятным на слух (субъективно) и рассчитано на аудиторию 2-5 лет. Примеры работ обязательны! PS: примерный сэмпл https://dl.dropboxusercontent.com/u/71848713/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20001.amr