Задача не для посредственного саундпродюсера. Не для обывателя, а для ценителя музыки, который уже писал сам треки и знает что это такое на деле, "руками" понимает структуру трека. Нужно выработать технологию создания треков на определённые ...
Звук для рулетки.
Нужно:
Звук новой ставки.
Звук кручения барабана.
Звук окончания игры.
Выбранный исполнитель
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