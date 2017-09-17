Каталог продукции

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Закрыт24 заявки250 просмотров

Необходимо создать каталог по прикрепленному образцу.

Картинки техники пришлем.

Текстовое описание необходимо будет добавить. Для примера можно будет взять тексты из каталога и переработать для нашего оборудования (тоже крановая техника).

http://www.stahlcranes.com/ru/download/produktbroschueren/produktbroschueren.php - еще каталоги для примера.

Необходим каталог в электронном виде (pdf) и для печати в типографии (CDR, EPS).

Пишите Вашу цену и сроки работы.

8 лет назад
DAmator
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров