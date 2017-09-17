Нужно придумать редизайн на русском (перевод сделаем после) или новое брендирование микроавтобуса, который осуществляет «услугу чистки подушек». У нас есть логотип, наименование (HTT - Health through Traditions - здоровье через традиции). ...
Каталог продукции
Необходимо создать каталог по прикрепленному образцу.
Картинки техники пришлем.
Текстовое описание необходимо будет добавить. Для примера можно будет взять тексты из каталога и переработать для нашего оборудования (тоже крановая техника).
http://www.stahlcranes.com/ru/download/produktbroschueren/produktbroschueren.php - еще каталоги для примера.
Необходим каталог в электронном виде (pdf) и для печати в типографии (CDR, EPS).
Пишите Вашу цену и сроки работы.
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