Размер баннера 4,5*8 м. Имиджевая реклама. Из содержания баннера должно быть понятно, что фирма занимается продажей и проектированием окон и фасадных систем высокого класса. Надо, чтобы реклама вызывала доверие и желание заказать себе зимний сад ...
Макет для наружной рекламы
Нужен макет для наружной рекламы размером 3х6 м. для региональной компании интернет-провайдера.
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