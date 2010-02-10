Макет для наружной рекламы

Размер баннера 4,5*8 м. Имиджевая реклама. Из содержания баннера должно быть понятно, что фирма занимается продажей и проектированием окон и фасадных систем высокого класса. Надо, чтобы реклама вызывала доверие и желание заказать себе зимний сад ...